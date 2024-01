Samardzic - Napoli | dall' incontro col padre è emersa una distanza sullo stipendio Gazzetta

...rispetto ai venti milioni di euro più cinque di bonus che sono stati proposti dale l'impressione è che con qualche garanzia in più un punto d'incontro possa essere trovato',...Di spalla i titoli sul mercato: 'e Dragusin: ilin pressing', 'Inzaghi, ecco Buchanan: contratto fino al 2028 e 'Salernitana scatenata: parte l'asta per Defrel'. Su 'Tuttosport' ...L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega perché l'affare Samardzic non è stato ancora concluso: "L’Udinese ha messo la firma in calce alla prima ...Calciomercato Napoli - Il Napoli è scatenato e De Laurentiis ha deciso di non badare a spese in questo mercato di gennaio dopo la delusione di questo inizio di stagione da Campioni d'Italia. Ora la so ...