Salvini | Non so nulla delle commesse Anas | ora basta | querelo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) AGI - "Ho l'onore e l'onere di prendermi responsabilità delicate, sempre in totale autonomia, nell'esclusivo interesse dell'Italia per promuovere lo sblocco, l'accelerazione e la progettazione di opere pubbliche ferme da anni, che cambieranno in meglio la vita degli Italiani". Il ministroInfrastrutture e dei Trasporti, Matteo, lo rivendica nella dichiarazione con cui interviene sulla vicenda. Tra i sette indagati e destinatari di misure cautelari - cinque personali e due interdittive - vi sono l'ex parlamentare Denis Verdini, padre di Francesca, attuale compagna di, e suo figlio, Tommaso Verdini. I reati ipotizzati sono corruzione, traffico di influenze illecite e turbativa d'asta.ha affermato che "essere coinvolto ...

(Adnkronos) – Sul Caso Tommaso Verdini "non ho avuto cose da dire perché non ho gli elementi per commentare il fatto, sulla questione bisogna ... (periodicodaily)

leggi anche Candidati elezioni europee 2024: da Renzi a Meloni, chi sono i big in campo Sondaggi politici: crisi, Forza Italia supera la Lega Se il sondaggio politicosembrerebbe ...Una immensa presa in giro 8 - sul caso #Anas #Verdini #era in evidente imbarazzo eè stata in grado di rispondere alla giornalista de Il Domani. Ha balbettato cheaveva letto gli ...Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ...Se il sondaggio politico non sembrerebbe sorridere a Giorgia Meloni, di certo sembrerebbe passarsela peggio Matteo Salvini ultimamente tirato per la giacca dalle opposizioni che lo vorrebbero vedere ...