Salute | test della saliva per prevenire gli infortuni degli atleti

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Una semplice analisiper capire in anticipo eventuali problemi a cui va incontro un atleta e prevenirli. Una rivoluzione per la medicina sportiva e la prevenzione dei disturbi fisicisportivi, grazie a un progetto scientifico che vede protagoniste

Non so come il tema della salute dell’intestino sia diventato così popolare (oserei dire trendy) negli ultimi anni, ma come ragazza che ha lottato ... (periodicodaily)

Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute ) - Una semplice analisi della saliva per capire in anticipo eventuali problemi a cui va incontro un atleta e ... (liberoquotidiano)

Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute ) - Una semplice analisi della saliva per capire in anticipo eventuali problemi a cui va incontro un atleta e ... (iltempo)

Obiettivo del team sportivo guidato dal presidente Pier Giorgio Pascolati è soprattutto preservare ladei ragazzi: "La tecnologia al servizio è sempre utile, abbiamo 300 giovani che fanno ......che doveva essere 'di fine anno' ma è stata rinviata due volte a causa dei suoi problemi di...potrebbe portare anche altri leader a fare la stessa scelta che potrebbe diventare undi ...Una semplice analisi della saliva per capire in anticipo eventuali problemi a cui va incontro un atleta e prevenirli. Una rivoluzione per la medicina sportiva e la prevenzione dei disturbi fisici degl ...Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) - Una semplice analisi della saliva per capire in anticipo eventuali problemi a cui va incontro un atleta ...