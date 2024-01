Salute | test della saliva per prevenire gli infortuni degli atleti

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Una semplice analisiper capire in anticipo eventuali problemi a cui va incontro un atleta e prevenirli. Una rivoluzione per la medicina sportiva e la prevenzione dei disturbi fisicisportivi, grazie a un progetto scientifico che vede protagoniste le società Rigenera Hbw di Torino e l'Orange Futsal di Asti. "Si tratta di un progetto innovativo - spiega Antonio Graziano, Ceo di Rigenera Hbw - che abbiamo realizzato insieme alla Fondazione Sbarro Health Research Organization Italia Ets, diretta dal professor Antonio Giordano e che prevede attraverso una semplice analisi di un campionere, utile per definire il passaporto genetico dell'atleta, di anticipare eventuali problemi attraverso anche una semplice aggiustamento di natura nutrizionale". La ...

Non so come il tema della salute dell’intestino sia diventato così popolare (oserei dire trendy) negli ultimi anni, ma come ragazza che ha lottato ... (periodicodaily)

Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute ) - Una semplice analisi della saliva per capire in anticipo eventuali problemi a cui va incontro un atleta e ... ()

...che doveva essere 'di fine anno' ma è stata rinviata due volte a causa dei suoi problemi di...potrebbe portare anche altri leader a fare la stessa scelta che potrebbe diventare undi ......scuso perché la conferenza stampa di fine anno è stata rinviata per due volte per ragioni di,... penso all'opposizione, e diventare undi altissimo livello, interessante - prosegue - Ma devo ...Una semplice analisi della saliva per capire in anticipo eventuali problemi a cui va incontro un atleta e prevenirli. Una rivoluzione per la medicina sportiva e la prevenzione dei disturbi fisici degl ...Ventidue coppie di gemelli monozigoti divisi tra alimentazione vegana e onnivora: l'esperimento di "Sei ciò che mangi - gemelli a confronto" (su Netflix) è disarmante.