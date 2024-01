Salerno | i NAS controllano strutture socio-assistenziali

(Di giovedì 4 gennaio 2024) In concomitanza con il periodo delle Festività Natalizie, ove generalmente si rileva un aumento della domanda di ospitalità degli anziani, i Carabinieri del NAS dihanno intensificato i controlli presso leallo scopo di verificare la corretta erogazione dei servizi di cura e di assistenza. Nel corso delle ispezioni sono state individuate quattroche presentavano, a vario titolo, alcune “non conformità” riconducibili a lievi carenze igienico-sanitarie, strutturali – organizzative o all’inosservanza delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra le difformità più diffuse sono emersi l’impiego di un numero di operatori non sempre corrispondente a quello statuito per il mantenimento di un elevato livello assistenziale, la presenza di anziani in ...

