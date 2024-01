Salernitana | Inzaghi | 'Sfidiamo una delle squadre più forti d'Europa Mercato? Sabatini sa le esigenze'

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Filippo, allenatore della, parla così a Mediaset prima della partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia:...

Filippo Inzaghi , tecnico della Salernitana , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus, gara valida per gli ottavi ... (sportface)

"Mi emoziona tornare a Torino, vogliamo rendere fieri i nostri tifosi", dice il tecnico dei campani SALERNO - Viaggio a Torino per sfidare la ... (247.libero)

"Mi emoziona tornare a Torino, vogliamo rendere fieri i nostri tifosi", dice il tecnico dei campani SALERNO - Viaggio a Torino per sfidare la ... (ilgiornaleditalia)

Filippo Inzaghi , allenatore della Salernitana , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro la Juve ntus Filippo ... (calcionews24)

Filippo, allenatore della, ha parlato a Mediaset prima dell'inizio della gara di Coppa Italia contro la Juventus Filippoha parlato a Mediaset prima del fischio d'inizio di Juve ..." La partita di Coppa Italia tra Juve eper i granata di Pippoè un impiccio ', ha continuato Biasin. ' Non è un caso che abbia deciso di schierare tutte le seconde linee. La ...11' GOOOOOOOOOOOOOL DI MIRETTI - La Juve trova il pari con un'azione tutta italiana: Chiesa lavora benissimo un pallone sull'esterno e mette in mezzo un pallone per la testa di ...Curioso errore del club bianconero sui social network prima della partita di Coppa Italia contro la Salernitana ...