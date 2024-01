Saldi invernali 2024 | Calabria | calendario e regole

Non solo moda: qui una selezione degli item da avere sottomano per non farsi prendere dalla frenesia dei prezzi a ribasso (vanityfair)

Siamo ai nastri di partenza. Domani, venerdì 5 Gennaio , prenderà ufficialmente il via la stagione dei. A Salerno, infatti, è pronta a partire la corsa all'affare . Come riportato dal quotidiano ' Il Mattino ', la gara sarà davvero una grande sfida. Infatti, nell'ultimo periodo, gli ...ARTICOLO PRECEDENTE Salerno, domani al via iUltime notizie Zerottonove Salerno, domani al via i4 Gennaio Zerottonove Salerno, il 5 Gennaio al Ruggi 'Arriva la Befana'...Dall’indagine realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research emerge che il 63,8% dei consumatori acquisterà durante i saldi, privilegiando i negozi di ...I saldi invernali in Liguria inizieranno domani, venerdì 5 gennaio, in tutta la Regione fino al 18 febbraio. "A pochi giorni dalle festività natalizie che hanno segnato per il settore un trend positiv ...