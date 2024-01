Saldi | Confcommercio | ne approfitterà il 63 | 8% dei consumatori

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (askanews) – Il 63,8% deiacquisterà durante i(-1,2 punti percentuali rispetto allo scorso anno), un rito che rappresenta soprattutto un’occasione per comprare articoli a cui si pensava da tempo o che altrimenti non ci si potrebbe permettere; tra chi nondei, uno su due lo farà per risparmiare e uno su tre per il peggioramento della propria situazione economica. Questi i principali risultati dell’indagine suiinvernali 2024 realizzata da-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research. Capi di abbigliamento (95,2%) e calzature (86,3%) si confermano in cima alle preferenze, seguiti dagli accessori (46%), mentre pelletteria e articoli di valigeria registreranno i maggiori incrementi rispetto allo scorso ...

oggi , mercoledì 3 gennaio, si dà il via ai Saldi e si parte dalla Valle d’Aosta. Il 5 in tutte le altre regioni – tranne per l’Alto Adige dove per ... ()

Il dato emerge dall'indagine da- Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research, secondo cui tra chi non approfitterà dei, uno su due lo farà per risparmiare e uno su ...In particolare, quasi la meta' di coloro che faranno acquisti ai prossimiinvernali si rechera' presso i negozi di fiducia (47,6%). Segue il canale online con il 38,7% delle preferenze, gli ...Sanità: "Anche Orbetello si adegua ai tagli. E i sindaci dell'Albegna restano in silenzio" Il 57% dei residenti comprerà abiti e calzature a prezzi scontati per un giro d’affari complessivo di oltre ...Secondo le previsioni di Confcommercio sono almeno 190 mila gli aretini pronti ad acquistare abiti e calzature a prezzi ribassati, per un importo medio di 142 euro a persona ...