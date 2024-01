Saldi 2024 | i capi su cui investire

Leggi su panorama

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Gennaio, tempo di. L’inizio del periodo degli sconti è previsto per domani in tutta Italia, ad eccezione di Sicilia e Valle d’Aosta che hanno scelto di anticipare rispettivamente al 2 e al 3 gennaio. Secondo Confesercenti, un italiano su quattro ha in programma di fare almeno un acquisto in questo periodo con un budget medio previsto di 267 euro (che scende a 150 euro per il 38% degli intervistati). L’associazione dei negozi di moda sottolinea poi come un ulteriore 56% dei consumatori ha affermato che acquisterà in caso di offerta interessante, prediligendo recarsi in un negozio fisico (83%) rispetto all’affidarsi alle piattaforme di e-commerce (51%). Tra gli italiani che vogliono approfittare del periodo di sconti, il 40% ha già individuato cosa comprare, e prevede di acquistare entro domenica 7 gennaio. A interessare maggiormente sono le calzature (58%) ...