Russia | in Ucraina muoiono soldati ‘poveri’ | l’analisi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – Lain guerra ha perso migliaia diin. La maggior parte dei militari morti proviene dalle zone più povere del paese: il conflitto, in sintesi, non riguarda la popolazione di Mosca. E’ il quadro che in sintesi delinea l’intelligence britannica analizzando l’impatto della guerra sulle ‘risorse umane’ della. Da Kiev, quotidianamente, arriva il bollettino con le perdite attribuite a Mosca: cifre non verificabili che non possono essere considerate oggettive. Secondo l’, laha perso nel complesso oltre 362mila uomini.dell’intelligence britannica prescinde dal numero totale di vittime. Da Londra, si fa notare che “la maggior parte delle vittime russe inproviene dalle regioni più ...

Secondo l', laha perso nel complesso oltre 362mila uomini. L'analisi dell'intelligence britannica prescinde dal numero totale di vittime. Da Londra, si fa notare che 'la maggior parte ......dall'inizio della guerra Ecco perché Putin inrischia di vincere Il volo che ha beffato l'aviazione russa Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...