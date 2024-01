Ronaldo non si ferma | vinto anche il Maradona Award

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il riconoscimento a Cristiano, attaccante dell’Al Nassr per quanto fatto nel 2023. Tutti i dettagli in merito Cristianoriceverà l’ennesimo riconoscimento individuale della sua carriera. Il portoghese ha infattiil, ovvero il premio per il miglior marcatore dell’anno. L’attaccante dell’Al Nassr, che riceverà il premio al Dubai Globe Soccers, ha battuto Kylian Mbappé e Harry Kane con 53 reti segnate nel 2023.è inoltre in corsaper il Best Men’s Player, il Best Middle East Player e il Fans’ Favourite Player.