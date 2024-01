Roma | va in ospedale per un mal di gola e muore a 44 anni

Leggi su italiasera

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’ andato inper un mal died è morto al Pronto soccorso. E’ accaduto a un 44enne, arrivato il 31 dicembre scorso all’San Camillo diper un mal diche si era fatto sempre più doloroso fino a rendergli difficile deglutire la saliva. A riportare la notizia è ‘Il Messaggero’, sottolineando che ora i familiari dell’uomo chiedono chiarezza sul caso e cercano risposte tramite una denuncia presentata ai carabinieri della stazione di Porta Portese. “È davvero inspiegabile come una persona giovane e che non risultava soffrire di alcuna patologia – spiega l’avvocato Cesare Antetomaso al quotidiano – possa essere deceduta nel giro di così poco tempo e in un pronto soccorso. Alle sue figlie di 3 e 12va detto perché il loro papà non c’è più”. ...