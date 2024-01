Roma | Tiago Pinto via dal 3 febbraio | l’annuncio del club giallorosso

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – L’Ashanno comunicato "la decisione di terminare consensualmente il proprio rapporto con effetto a partire da sabato 32024". Lo ha annunciato ilche ha voluto esprimere "gratitudine aper l‘incrollabile dedizione e il duro lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni e gli augura le migliori fortune per il futuro". Sotto la guida dicome General Manager dell’area sportiva, i giallorossi hanno conquistato la Conference League nel 2022 e hanno raggiunto la finale di Europa League nel 2023. “Ringraziamoper l’incessante impegno che dal primo giorno ha profuso per tutta l’area ...

