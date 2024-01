Roma | lite tra coinquilini finisce a coltellate | denunciato 44enne

(Di giovedì 4 gennaio 2024), 4 gennaio 2024 – Unafraè finita aieri sera a. E’ accaduto in via Giulio Campagnola, in zona Torrenova, in periferia. Due cittadini nigeriani che vivono nello stesso appartamento hanno litigato e uno dei due, armato di coltello, ha aggredito l’altro e poi è scappato via, ferendolo superficialmente al petto e all’avambraccio. Il trambusto e le urla della compagna del ferito hanno richiamato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Tor Bella Monaca e della compagnia di Frascati. Il ferito, 38 anni, è stato trasportato al Campus Biomedico, cosciente, non in pericolo di vita, ed è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Il connazionale, 44 anni, una volta identificato è stato ...

... comune dei Castelli romani, in provincia di. Una spirale di violenza culminata con l'omicidio del 30 dicembre scorso quando, a seguito di unatra alcuni senza fissa dimora, un cittadino ...
L'uomo è stato denunciato per lesioni aggravate. La vittima non è in pericolo di vita ed è stata dimessa con una prognosi di sette giorni ...Una lite tra coinquilini, di nazionalità nigeriana, è finita a coltellate. E' successo ieri a Roma, in via Giulio Campagnola, nei pressi della stazione della metropolitana Torre Angela. Un uomo di 44 ...