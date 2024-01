Roma | l’addio di Pinto e le tante patate bollenti lasciate al suo successore

Leggi su europa.today

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ringraziamenti reciproci, auguri di migliori fortune come di prammatica per un addio scritto, ma arrivato con qualche mese di anticipo rispetto alla conclusione naturale del contratto. E’ il momento dei saluti tra lae Tiago, dopo un triennio cominciato in gloria con l’affermazione in...