Roma | il ministro Sangiuliano non rinnova i vertici del Museo della Liberazione Il presidente | «Non consegniamo le chiavi | apriremo lo stesso»

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 gennaio 2024) «Ilstoricosarà regolarmente aperto dal lunedì ore 9.30 alla domenica ore 18.30. Ciò nonostante dal 20 dicembre sia senzanon avendo provveduto il ministeroCultura are l’incarico ale ai componenti del Comitato direttivo di nomina ministeriale. Iluscente, sotto la sua personale responsabilità, ha deciso di non consegnare lema di aprire comunque». Ad annunciarlo sui social è ildi via Tasso, a. Iluscente Antonio Parisella, nel post, ringrazia le operatrici, gli operatori e i collaboratori che garantiscono sia il programma ...