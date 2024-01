Roma | il Galatasaray si fa sotto per Celik

Dopo la rinuncia a Bonucci, la Roma sta sondando il mercato per capire se esistano davvero i margini per una cessione anticipata di Spinazzola .... (calciomercato)

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Trigoria, è Leonardo Spinazzola . L'esterno ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e per... (calciomercato)

Spinazzola - spunta il Galatasaray : possibile affare con la Roma a gennaio

spunta il Galatasaray tra le possibili destinazioni per Leonardo Spinazzola nel caso in cui dovesse lasciare la Roma Come riferito dal portale ... (calcionews24)