Roma | doppio colpo della dirigenza | Tiago Pinto via subito?

Leggi su notizie

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Un addio al veleno e con i rapporti incrinati, i Friedkin non è che abbiamo gradito e il patto potrebbe venir meno se arriva un sì immediato e coraggioso Non è stato un fulmine a ciel sereno. Tutti dentro lae Trigoria sapevano che il General managerstava masticando amaro da settimane. La chiamata per un rinnovo di contratto che non arrivava mai ha rovinato i rapporti che erano già logori dall’estate. Era stato messo anche un po’ alla prova e la buona prestazione su Romelu Lukaku non è che sia servita a granché, anche perché il dirigente ha fatto sì la sua parte, ma non è stata ritenuta fondamentale per l’arrivo dell’attaccante belga. I fautori dell’operazione, almeno nella testa di Friedkin, sono stati altri. Ma non è tanto questo. Il dirigente...