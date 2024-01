Roma - Cremonese | petardo nei bagni della tribuna Tevere | due feriti

Houssem Aouar non perde di vista i traguardi della Roma . Il giocatore, che in questo periodo sarà impegnato per la Coppa d'Africa con la sua ... (247.libero)

Indagini delle forze dell’ordine sul ferimento di due addetti alle pulizie dello stadio Olimpico, in occasione di Roma-Cremonese , match valido per ... (sportface)

- Dramma sfiorato durante la sfida di Coppa Italiadi mercoledì sera allo Stadio Olimpico. Due persone addette alle pulizie dell'impianto sono rimaste ferite a seguito dell'esplosione di un petardo nei bagni della Tribuna Tevere ...... era stato Tiago Pinto prima della sfida di Coppa Italia contro la: 'Ho sempre detto che vorrei portare un difensore centrale a, ma non è facile, anche perché nella lista della Serie A ...A questo punto è obbligatorio per la Roma trovare quantomeno un elemento per la rosa titolare da consegnare alla difesa di Mourinho, per evitare che il tecnico portoghese debba fare esperimenti troppo ...“Di cuore e volontà“, questa la ricetta che ha permesso alla Roma di avere la meglio contro la Cremonese in Coppa Italia secondo Giancarlo De Sisti. Il 2-1 dell’Olimpico ha messo in mostra una squadra ...