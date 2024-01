Roma-Cremonese | petardo esplode nel corridoio dell’Olimpico | feriti due addetti alle pulizie

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Indagini delle forze dell’ordine sul ferimento di duedello stadio Olimpico, in occasione di, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e che ha visto i giallorossi di Josè Mourinho vincere 2-1 in rimonta. Come riporta Adnkronos, unè esploso ieri sera nei corridoi che danno accesso ai bagni, ferendo i duein quel momento in servizio. Uno dei dueha riportato leggere escoriazioni, mentre l’altro un trauma al timpano. Adesso la polizia indaga per accertare le responsabilità dell’accaduto. SportFace.