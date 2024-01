Roma | auto in fiamme a Casal Bruciato | residenti denunciano degrado

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Notte di fuoco nel territorio diEst: duein sosta sono state date allequesta notte nel quartiere didate allein piazza Balsamo Crivelli a(ilcorrieredellacitta.com)brucia ancora, come successo questa mattina all’alba nel quartiere di. Gli abitanti di piazza Balsamo Crivelli hanno avuto una sveglia amara, con diversedate allesotto i propri balconi di casa. Un episodio non nuovo in questo quadrante della Città Eterna, dove gli stessiavevano già segnalato nelle scorse settimane episodi legati alla criminalità organizzata e il ...

(Adnkronos) – Tre gravi incidenti oggi a Roma . Un 78enne è morto in un Incidente stradale avvenuto stamattina, verso le ore 6.30, in via Laurentina ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Tre gravi incidenti oggi a Roma . Un 78enne è morto in un Incidente stradale avvenuto stamattina, verso le ore 6.30, in via ... ()

E’ andato in ospedale per un mal di gola ed è morto al pronto soccorso . E’ accaduto a un 44enne arrivato il 31 dicembre scorso all’ospedale San ... (ilfattoquotidiano)

... travolto da un'sulla Cristoforo Colombo, a soli 18 anni. La serata - promossa dai genitori Paolo Di Caro e Luca Valdiserri con il supporto della FondazioneTre Teatro Palladium, vedrà sul ...Beatrice Pisa descrive l'assistenza all'infanzia in altre città, quali, Firenze e Palermo, ... Riusciva facilmente e in maniera quasi prodigiosa a mobilitare energie,- finanziarsi e ottenere ...CITTÀ DI CASTELLO Incidente mortale lungo la corsia nord della E45 nel tratto fra le uscite di Città di Castello sud e Città di Castello nord intorno alle 10,30 di ...ROMA – “I rincari dell’Rc auto registrati a novembre 2023 si traducono in una maggiore spesa di 31 euro a polizza rispetto alle tariffe medie del 2022, confermando in pieno le nostre previsioni”. Lo a ...