Rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere | la denuncia dei sindacati | «Detenuti asserragliati in un reparto | alcuni agenti trattenuti»

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Sono in corso «gravissimi disordini» e rivolte deineldi, vicino a Caserta. Arlo è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. Il sindacato di categoria sostiene che dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 gennaio, circa 250si sarebberoin alcune sezioni della casa circondariale, distruggendo parte della struttura e sequestrando anche. Laavrebbe interessato l’interoVolturno, che stando a quanto riportato dal sito del ministero della Giustizia è riservato aiclassificati come “media sicurezza”. «In questi ...

Disordini rientrati a Santa Maria Capua Vetere , la conta dei danni 'Per fortuna, stando alle notizie al momento di nostra conoscenza, non si ... (247.libero)

Carcere Santa Maria Capua Vetere: celle vandalizzate e agenti ostaggio per il mancato permesso di andare al funerale di un parente È durata alcune ore lacarcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove circa 250 detenuti hanno messo a ferro e fuoco il reparto Volturno. La notizia è stata diffusa da Gennarino De Fazio , segretario ......Sul proprio sito l'associazione culturale Russia Emilia - Romagnapresentare l'appuntamento intitolato 'Mariupol. La rinascita dopo la guerra', scrive che 'Mariupol. Città - simbolo della...Il presidente della Camera penale di Agrigento, l’avvocato Angelo Nicotra, è intervenuto con una nota sulla rivolta avvenuta nel carcere Pasquale Di Lorenzo ...Nove gli arresti, i detenuti saranno processati per direttissima e poi trasferiti in altra struttura penitenziaria ...