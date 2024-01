Rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere Caserta per permesso negato a un detenuto

Per questo motivo sarebbe scoppiata la nuovaprimo pomeriggio di oggicarcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Per la violenta protesta di un gruppo di detenuti ...... sarebbero da qualificare come vera e propriae interesserebbero l'intero reparto Volturno ... di un permesso per la partecipazione al funerale di un congiunto vittima di omicidiocasertano'.È durata alcune ore la rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove circa 250 detenuti hanno messo a ferro e fuoco il reparto Volturno. La notizia è stata diffusa da Gennarino De Fa ...Il magistrato di sorveglianza non avrebbe concesso il permesso ad un detenuto che chiedeva di partecipare ai funerali di un familiare ucciso in un ...