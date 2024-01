Ritirate altre 5 armi a Pozzolo | pronta la sospensione da FdI

(Di giovedì 4 gennaio 2024) A Emanuelesono stateseiche teneva nella sua casa di Vercelli, tecnicamente non è un sequestro come non è una revoca del porto d'. Due giorni fa è partita la procedura, dopo la formalizzazione dell'iscrizione dial registro degli indagati, dalla Prefettura di Biella, competente per territorio in quanto il deputato è residente a Campiglia Cervo. Il minirevolver, portato daalla festa, è sotto esame del Ris di Parma. Sequestrato anche il proiettile estratto dalla coscia sinistra del ferito ricoverato all'ospedale di Biella e poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. C'è da scommetterci che fra le domande che oggi verranno poste a Giorgia Meloni durante quella che doveva essere la conferenza stampa di fine anno e poi, per colpa dell'otolite che ...

Il deputato di Fratelli d'Italia ancora nell'occhio del ciclone per lo sparo partito dalla sua minirevolver la notte di capodanno. Due testimoni e l'uomo ferito smentiscono la sua versione dei ...