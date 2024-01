RISULTATI QUARTI DI FINALE DI COPPIA ITALIA

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 Ieri sono andati in scena 3 dei 4diin programma.A scendere in campo sono state proprio:Monza vs LubeTrento vs VeronaPiacenza vs Milano Ieri è stata una giornata molto intensa, ricca di partite di estremo valore e ricca di grandissime soprese e colpi di scena. Analizziamo uno per uno i match che si sono disputati nella giornata di ieri. Trento vs Verona (3-0) Tra tutti, sicuramente è stato il match che ha assolutamente rispettato i pronostici visto anche il netto divario tra classifica e formazioni.Michieletto e compagni hanno sbrigato la pratica Veronese con un netto 3-0, riuscendo a dominare ogni singolo parziale ( 25-14 / 25-19 / 25-23 ) Monza vs Lube (3-1)Sicuramente questa è stata la prima sorpresa di giornata, con Monza che ha inaspettatamente battuto la Lube.La Lube non è riuscita a ...

...2) CARLOS ALCARAZ - 8855 punti 3) DANIIL MEDVEDEV - 7600 punti Vai alla Fotogallery Idi ... Kubler 6 - 1 6 - 2 Il programma deivenerdì su Sky Sport e NOW Arnaldi - Safiullin (non ...Alla "Ken Rosewall Arena" di Sydney la Francia è in vantaggio per 1 - 0 sulla Norvegia neidi finale della United Cup 2024 , il torneo per nazioni a squadre miste, trasmesso in diretta ...Mondstadt oltre a essere conosciuta in tutta Teyvat come la città della libertà – legata indissolubilmente all’Archon di Anemo – è anche rinomata per la sua importante industria vinicola che risulta ...LIGA - Una stranissima peculiarità accumuna il Girona con il Leicester City di Claudio Ranieri, campione contro ogni pronostico in Premier League nel 2015-16. A ...