RISULTATI | NJPW Wrestle Kingdom 18 In Tokyo Dome 04 01 2024

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Idello Show andato in scena a18 InGiovedì 4 Gennaio –(Japan) Pre-ShowKing Of Pro-Wrestling TitleRight To Challenge / New Japan Rambo MatchGreat-O-Khan, Taiji Ishimori, Toru Yano e YOH battono Alex Coughlin, Chase Owens, DOUKI, Fujita Hayato, Gabe Kidd, HENARE, Jeff Cobb, Master Wato, Mikey Nicholls, Shane Haste, SHO, Taichi,Takashi Iizuka, Tomohiro Ishii, Yoshinobu Kanemaru e Yujiro Takahashi (32:40) IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title MatchCatch 22 (Francesco Akira & TJP) battono BULLET CLUB War Dogs (Clark Connors & Drilla Moloney) (c) (9:38) e diventano Nuovi Campioni!!!World Television Title ...

Support Italian Wrestling, grande successo per Legacy: idello show Dove vedere Wrestle Kingdom 18 in Italia Il grande evento dellasarà visibile alle 8:30 di giovedì 4 gennaio(fuso ...Support Italian Wrestling, grande successo per Legacy: idello show Dove vedere Wrestle Kingdom 18 in Italia Il grande evento dellasarà visibile alle 8:30 di giovedì 4 gennaio(fuso ...Anno nuovo per la NJPW significa solo una cosa, Wrestle Kingdom: siamo giunti alla 18esima edizione dello show di pro-wrestling più atteso dell`anno!La NJPW inizia il nuovo anno come da tradizione trentennale, con la 18esima edizione di Wrestle Kingdom: ecco i risultati completi dell`evento!