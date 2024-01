Rigenerazione urbana | al via Costellazioni | “Call for Ideas” per under 35 di tutta Italia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Unaforaperta ai giovanini nel campo della progettazione per ripensare un’area di 915mq all’interno di DumBO, il Distretto Urbano Multifunzionale di Bologna. Questo l’obiettivo di, il progetto di Negroni quest’anno rivolto a architetti, designer, creativi, professionisti e studenti tra i 18 e i 35 anni, ma anche istituti e associazioni di. Un’occasione per offrire alle nuove generazioni l’opportunità di diventare protagonisti del cambiamento, attraverso un progetto diche trasformi uno spazio di recupero in un simbolo di aggregazione intergenerazionale e di rinnovamento urbano. Per partecipare c’è tempo fino al 28 gennaio 2024. A valutare le candidature e a decretare il progetto ...

Un nuovo progetto avvia la rigenerazione urbana di Trucco, frazione di Ventimiglia. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro. 'Abbiamo approvato in Giunta una convenzione urbanistica che consentirà all'imprenditore proponente di ... situata nel centro storico e posizionata all'interno di un quartiere in continua trasformazione, di recente divenuto oggetto di importanti interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Scopri la trasformazione di Taverna del Ferro: da Bronx di Napoli a quartiere rinato, tra nuovi alloggi e l'addio ai murales di Jorit.