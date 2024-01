Rifiuti in Campania | via all’impianto di Casalvelino De Luca | Così renderemo autonoma la Regione

(Di giovedì 4 gennaio 2024) E’ stato inaugurato questa mattina l’impianto di selezionedi Casal Velino (Salerno), realizzato in località Vallo Scalo. All’inaugurazione sono intervenuti il vicesindaco Domenico Giordano, il presidente di Ecoambiente Vincenzo Petrosino, il presidente di Eda Salerno Giovanni Coscia e il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri. Le conclusioni sono state affidate al presidente dellaVincenzo De. “Ringrazio il presidente De, perché ha lasciato il segno tangibile dell’impegno assunto con i cittadini dellae l’Eda per avere in maniera lungimirante costruito un Piano d’ambito ambizioso, ed aver assunto le conseguenti decisioni aventi come stella polare l’interesse generale e la tutela dell’ambiente”, ha dichiarato Petrosino. “Siamo ...

" La Regione è stata conosciuta in Italia e all'estero per il disastro nella gestione dei oltre che per i morti di camorra. Dobbiamo ancora realizzare alcuni impianti, ancora non ci ...Oggi il fascino di questa credenza popolare ha ceduto il passo, qui in, ad una accezione ... a bruciare non è più il legno, bensì i" afferma la NCCP - Tuttavia, la nostra regione è ...