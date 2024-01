Rifiuta di usare la mascherina | cassiera licenziata Provvedimento legittimo per il giudice del lavoro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Sidi indossare lachirurgica durante i turni di, e per questo viene prima richiamata e sanzionata, e infine. Il protocollo del supermercato Pam, infatti, prevede l’utilizzo della, applicato anche dopo la fine dell’obbligo di legge sull’utilizzo delle mascherine, e per questo il ricorso della dipendente è stato rigettato. La vicenda è stata ricostruita da Il Giorno. La donna lavorava per il gruppo veneziano della grande distribuzione Pam Spa, in un supermercato a Villorba, in provincia di Treviso. L’impiegata, trovatasi senza, aveva impugnato il licenziamento per illegittimità, chiedendo danni e arretrati. Ildeldi Venezia, Chiara Coppetta Calzavara, ha però dichiarato corretto e ...