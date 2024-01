Riduzione del Canone TV | nuove Tariffe per il 2024 Revealed dall' Agenzia delle Entrate

Leggi su digital-news

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La recente legge di bilancio per ilha introdotto unasignificativa dell'ammontare deldi abbonamento televisivo per uso privato, portandolo da 90 a 70 euro per l'anno in corso. Questa decisione ha un impatto diretto su diversi contribuenti: coloro per i quali l'addebito delavviene nella bolletta dell'energia elettrica o i pensionati che hanno scelto il pagamento diretto sulla pensione non dovranno compiere alcuna azione, in quanto sarà compitoimprese elettriche e degli enti previdenziali adeguare automaticamente gli importi ridotti.Per gli altri contribuenti già titolari di abbonamento TV, per i quali non è stato possibile l'inserimento nella fattura di fornitura elettrica, è necessario effettuare entro il 31 gennaioil versamento del ...