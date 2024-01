Rider morto a Firenze | condannato a 10 mesi l’automobilista che lo travolse con il Suv

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Fu travolto da un suv a Rovezzano, in provincia di. Più di un anno dopo, il conducente dell’auto che uccise ilSebastian Galassi è statoa 10e 10 giorni con la pena sospesa. A deciderlo è stato il giudice dell’udienza preliminare (gup) Piergiorgio Ponticelli, al termine del processo con rito abbreviato. La richiesta della procura era stata di una condanna a 1 anno e 10senza la sospensione della pena, tenendo conto anche di una cooperazione di colpa tra il conducente e ilGlovo. Il, un 26enne di Scandicci, aveva risarcito la vittima prima dell’udienza. Indennizzo che è stato considerato un’attenuante nella definizione della condanna per omicidio stradale. Il giovane non andrà in carcere a condizione che svolga ...

... che ha citato il caso di Sebastian Galassi , illicenziato l'anno scorso in Italia con un'email automatica a causa di una consegna non completata, ma che eraqualche ora prima in un ...... a cominciare dal licenziamento: "Non ci potranno essere più casi atroci come quello di Sebastian Galassi, licenziato da un algoritmo quando era già". Adesso la direttiva dovrà essere approvata ...Dieci mesi e dieci giorni, pena sospesa, al conducente del Suv che investi e uccise il rider Sebastian Galassi. Condanna più leggera rispetto alla richiesta della Procura: riconosciuto il concorso di ...rider fiorentino di 26 anni. Il giudice ha disposto per l'imputato, 26 anni, la pena accessoria della sospensione della patente per la durata di tre anni. La famiglia della vittima è stata risarcita ...