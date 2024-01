Rick Boogs | “Non credo che tornerò a lottare”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Lo scorso settembre, la WWE ha licenziato diverse superstar: alcune, come Dolph Ziggler e Mustafa Ali hanno già trovato la loro nuova casa, mentre altre non hanno ancora ben chiaro il loro futuro. C’è poi chi, come, ha deciso di appendere gli stivali al chiodo e abbandonare la carriera nel mondo del wrestling.aveva avuto un impatto abbastanza positivo con i fan nel main roster, in particolare dopo il suo accoppiamento con Shinsuke Nakamura: un brutto infortunio patito a WrestleMania 38 ha bloccato l’ascesa del team e dopo il rientro, il buonnon ha avuto molto spazio. Parlando a INSIGHT con Chris Van Vliet,ha parlato del suo periodo in WWE e dell’intenzione di lasciarsi alle spalle la carriera da wrestler:“Sto bene. Non sono mai stato così ...

