Ricerca | l’IA per studiare l’Alzheimer | dalla diagnosi precoce alla prognosi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Utilizzare l‘intelligenza artificiale per affrontare l‘Alzheimer costruendo un modello della malattia che possa aiutare i medici a identificaremente i sintomi e a prevederne l’evoluzione è l’obiettivo di un progetto didell’Università degli Studi di Perugia. Finanziato con 70 mila euroFondazione Perugia, nell’ambito del bando “Qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario: prevenzione, promozione della salute e potenziamento dell’assistenza territoriale”. Il progetto “Modelli basati su intelligenza artificiale per lae gestione della malattia di Alzheimer” è coordinato dal professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale presso l’Ateneo. “Il progetto ha come obiettivo di migliorare la capacità del sistema ...