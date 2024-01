Ricciardi | ' Ps al collasso? Tutto previsto | come flop vaccini'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) - “Si sapeva che in questo periodo dell'anno ci sarebbe stata una sovrapposizione di tutti i virus respiratori: influenzale, parainfluenzale, sinciziale e Sars-CoV-2. Eppure, non è stato fatto nulla a livello di programmazione, organizzazione e potenziamento dei servizi sanitari. Risultato? I Pronto soccorso sono al”. Questo il quadro tracciato all'Adnkronos Salute da Walter, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma. Ad aggravare la situazione, secondo, “ildella campagna vaccinale per influenza e Covid” partita a “dicembre anziché prendere il via a settembre”. “Niente è stato fatto per rafforzare il Sistema sanitario nazionale – rimarca l'esperto - e a pagare lo scotto sono sempre i cittadini. Milioni di italiani sono a letto con febbre a ...