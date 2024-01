Ricci “La sfida del Pd a Fdi parte dai comuni”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Alle Europee il Pd devere FdI: vedremo chi sarà il primo partito. E noi sindaci dem – che abbiamo perso il congresso del partito ma siamo ora pronti a candidarci – possiamo fare la differenza”. Così, in un'intervista a la Repubblica, Matteo, primo cittadino di Pesaro e presidente di Ali, Autonomie locali italiane. “Abbiamo dato la disponibilità, perchè tutti devono dare una mano – spiega -. Il 9 giugno si sfideranno due idee opposte di Europa. E il Pd devere FdI su chi sarà il primo partito italiano. Ce la metteremo tutta. La cultura dei governi progressisti locali crediamo sia fondamentale per aiutare Elly Schlein a vincere”. Abbiamo perso il congresso “è vero. Ma la cultura politica che tiene insieme forti idealità e il pragmatismo e il riformismo del governo quotidiano delle città, è decisiva per ...

Ricci, siete pronti a correre per le europee voi sindaci del Pd Sia lei che Dario Nardella, Giorgio Gori, Antonio Decaro "Abbiamo dato la disponibilità, perché tutti devono dare una mano nel Pd. ROMA (ITALPRESS) – "Alle Europee il Pd deve sfidare FdI: vedremo chi sarà il primo partito. E noi sindaci dem – che abbiamo perso ... Promesse da sindaco: «Ecco come rilancio la mia grande città» ANCONA - Giusto il tempo di brindare al nuovo anno e subito a testa bassa a lavorare. I primi cittadini in ...