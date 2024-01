Riassunto | Q4 Inc presenta e spedisce una circolare con informazioni sulla gestione per la riunione speciale degli azionisti indetta per approvare la proposta acquisizione da parte di Sumeru Equity Partners

Leggi su seriea24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) GliQ4 Inc. riceveranno un pagamento in contanti di $ 6,05 per azione ordinaria– rapnte un sovrapprezzo del 36% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie precedente all’annuncio dell’accordo proposto L’operazione offre agliun valore notevole e certo successivamente al solido processo verificato da unocomitato indipendente del Consiglio di amministrazione Q4 Il Consiglio di amministrazione Q4 (a eccezioneamministratori che si trovano in una posizione di conflitto) consiglia unanimemente che glivotino A FAVORE dell’accordo allaPer eventuali domande o richiedere assistenza in merito alla votazione, glipossono rivolgersi a Laurel Hill Advisory Group chiamando ...