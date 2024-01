Riassunto | MSCI completa l’acquisizione di Fabric

(Di giovedì 4 gennaio 2024) NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Inc. (NYSE:), una delle principali società al mondo nel settore degli investimenti, che sviluppa servizi e strumenti di supporto a processi decisionali critici, oggi ha annunciato di averetodi, società che sviluppa l’omonima piattaforma tecnologica pensata per la gestione patrimoniale, che offre funzioni di progettazione del portafoglio, personalizzazione e analisi a consulenti e gestori di patrimoni.era stata annunciata originariamente il 20 dicembre 2023. Commenta Jorge Mina, Direttore analisi presso: “Ilmento di questa operazione costituisce un’altra fase nell’espansione continua diriguardo sia alla sua presenza sui mercati sia ...

