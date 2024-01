Restyling Franchi | sindaco Nardella scrive una lettera ai ministri Giorgetti | Sangiuliano e Fitto

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ildi Firenze Darioha inviato unaa tredel governo Meloni Giancarlo, Economia e Finanze, Gennaro, Cultura, e Raffaele, Affari Europei, in merito aldello stadio Artemio. “Egregi, con la presente desidero portare alla vostra attenzione lo stato dell’iter amministrativo in corso relativo al progetto di riqualificazione dello stadio Artemiodi Firenze, inserito dalla Figc come possibile sede italiana degli Europei di calcio 2032. La procedura di gara ha portato alla individuazione della migliore offerta e all’aggiudicazione al raggruppamento di imprese vincitrici entro la fine dell’anno, come richiesto dai ...

Questo prescinde dal fatto che si debba procedere con gli interventi propedeutici al, per non perdere i 150 milioni di euro per lo stadio, che non può essere abbandonato e che va ...Questo prescinde dal fatto che si debba procedere con gli interventi propedeutici al, per non perdere i 150 milioni di euro per lo stadio, che non può essere abbandonato e che va ...Il Comune di Firenze attraverso una lettera ha sollecitato il Governo sulla possibilità di continuare a giocare allo stadio Artemio Franchi durante il periodo dei lavori per il ...Il Comune di Firenze attraverso una lettera ha sollecitato il Governo sulla possibilità di continuare a giocare allo stadio Artemio Franchi durante il periodo dei lavori per il ...