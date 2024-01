Repubblica Ceca | Ivan Hasek è il nuovo commissario tecnico | sostituisce Silhavy

(Di giovedì 4 gennaio 2024)è ildellae guiderà la nazionale a Euro 2024 in Germania, nel girone con il Portogallo, Turchia e un’altra squadra qualificata. Il 60enne ex nazionale cecoJaroslav. Il suo contratto, informa la federcalcio, scadrà alla fine delle qualificazioni ai Mondiali, nel novembre 2025. Da allenatore di club,ha vinto due titoli nazionali con lo Sparta Praga nel 2000 e nel 2001. La sua ultima esperienza in Nazionale risale al 2021 con l’avventura da ct del Libano. SportFace.

Ivan Hasek è stato nominato ct della Repubblica Ceca e guiderà la nazionale a Euro 2024 in Germania, in un girone che comprende anche il Portogallo, la Turchia e un'altra squadra qualificata. Il 60enne ex nazionale ceco (56 presenze) ...