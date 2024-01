Relazioni | la coppia va in crisi in vacanza e al rientro si va in cerca dell’amante

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’estate italiana più calda e più cara di sempre non ha giovato alle coppie ininsieme, anzi: 6 coppie su 10 hanno litigato tutti i giorni, e al ritorno dalle vacanze 4 su 10 sono entrate in, tanto da portare uno dei due partner a guardarsi intorno. Lo rivela Gleeden, l’app per gli incontri extraconiugali più scaricata del web con oltre 2 milioni e mezzo di iscritti in Italia (e 11 milioni nel mondo), che dall’inizio del mese di settembre ha già visto un aumento delle iscrizioni giornaliere del +125% rispetto a quelle registrate nei mesi estivi (luglio e agosto). Non solo, il traffico sul sito è aumentato di +325% dallo scorso 28 agosto, giorno che ha segnato ilin ufficio della maggior parte degli italiani. Ciliegina sulla torta, sono le donne ad essere le più attive, sia in termini di nuove iscrizioni che per ...