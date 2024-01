Real | Rodrygo brilla | diamanti sui denti!

Rodrygo è incedibile per il Real Madrid : come riferisce Ok Diario, le merengues hanno rifiutato un'offerta da 100 milioni di euro... (calciomercato)

Novità estetica per l'attaccante delMadridGoes, che si è fatto installare i cosiddetti 'grillz', delle protesi dentarie in metalli pregiati e diamanti, sull'arcata ...In top5, quinto posto per la stella dell'Arsenal Bukayo Saka, con un valore pari a 223 milioni; quartodelMadrid, il brasiliano ha un valore di 247,9 mln. Si aggiudica il terzo posto ...Le probabili formazioni di Arandina-Real Madrid, match valido per i sedicesimi di coppa del Re di scena allo stadio El Montecillo ...LIGA - Vittoria di misura per il Real di Ancelotti che si prende il primato solitario in classifica, aspettando il Girona impegnato in serata. Il Maiorca mette ...