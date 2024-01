Readyverse | Ernest Cline | autore di Ready Player One | annuncia la nuova piattaforma interattiva

(Di giovedì 4 gennaio 2024)è uno dei fondatori della società Futureverse che, in collaborazione conStudios e WarnerBros Discovery, lancerà la. Shara Senderoff e Aaron McDonald hanno collaborato con lo scrittoree Dan Farah per fondare la società Futureverse e iStudios. Il primo progetto realizzato sarà sviluppato insieme a WarnerBros Discovery, portando la saga diOne nel metaverso. I piani dellarealtà L'obiettivo diStudios è dare vita a una destinazione per i fan per esplorare le loro storie preferite e le saghe ...

