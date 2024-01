Rc Auto | aumenti per 765mila automobilisti Toscana | Liguria e Sardegna le più colpite

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Doccia fredda per oltre 765 milamobilisti italiani: secondo il portale specializzato Facile.it, tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023, vedranno peggiorare la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell’Rc. Se non altro, la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è in calo del 7% rispetto all’anno anno. Tuttavia, le tariffe Rccontinuano a crescere, con effetti negativi per tutti glimobilisti: infatti, a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 618,55 euro, il 35% in più rispetto a dodici mesi prima. “La tendenza al rialzo non sembra mostrare segni di rallentamento”, spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it: “L’inflazione, che nel nostro Paese ...