Ranieri elogia Oristanio | «Ragazzo determinato | sa quello che vuole!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 gennaio 2024)in conferenza stampa due giorni prima della sfida tra Cagliari e Lecce, si è soffermato a parlare di Gaetano, centrocampista prodotto della Primavera dell’Inter.– Claudioha parlato così del giovane prodotto dal vivaio dell’Inter: «Diio sono molto contento, quando ha giocato ha fatto sempre la sua parte. Forse non l’ho visto al 100% nel primo tempo della partita contro l’Inter, forse l’emozione di giocare contro la sua ex squadra, però ha sempre fatto bene. È uncaparbio, èe sache vuole dal suo futuro e questo mi piace molto in lui». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...