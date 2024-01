Raggi-Meleo M5S | Bene aggiudicazione tramvia Togliatti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “Molto positiva la notizia dell’dell’appalto integrato della. Questa infrastruttura, portata avanti dalla Giuntacon la progettazione e ottenendo i necessari fondi dal Ministero delle infrastrutture, compie così un altro importantissimo passo in avanti verso la sua realizzazione”. “Abbiamo voluto con forza questo tram perché il suo tracciato consentirà ai cittadini del quadrante est diungere non solo tutte e tre le linee metro, ma anche la ferrovia linea FL2. Tutto parte del nostro Piano urbano della mobilità sostenibile adottato nel 2018 e confermato nel 2022, che ha lasciato concretamente a Gualtieri un piano strutturato di lungo termine, con oltre 700 milioni per nuove tranvie (come anche la Tiburtina, la Termini-Tor Vergata o la Termini-Vaticano-Aurelio) ...