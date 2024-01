Quest’anno per le imprese italiane arriva l’obbligo di assicurarsi contro calamità naturali e catastrofi Ecco come funziona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Con la crisi climatica che rende sempre più frequenti gli eventi estremi, aumentano anche i danni e il costo per ripararli: per l’Italia parliamo di una media di 3 miliardi all’anno che sale in corrispondenza di eventile alluvioni. Il governo ora ha deciso di correre ai ripari almeno sul fronte dei risarcimenti alle. La legge di Bilancio per il 2024 impone infatti a tutte quelle con sede legale o stabile organizzazione in Italia, con l’eccezione di quelle agricole, di stipulare entro fine anno un’assicurazione su terreni, fabbricati, impianti e attrezzature industriali per tutelarsi dalle conseguenze di terremoti, inondazioni, frane e altre. Chi non rispettarischia di vedersi negare contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni. Le compagnie, a loro volta, potranno essere multate ...