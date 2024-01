Quattro flauti al Cassero per la Fondazione Bernardini

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Le fanciulle si sono prodotte in un delizioso percorso cameristico che si è temerariamente aperto con una versione del primo movimento del Concerto per violino di Bach, il BVW 1041 Ieri sera un piccolo concerto trillante e svolazzante, congiovaniste che, nel bianco vano del terzo piano delsembravano concretizzate quel che si legge in una delle tante iscrizioni che ornano i ricchi pannelli illustrativi della mostra degli strumenti: “Plures angeli cum instrumenti et alii concentibus”. Giovanissime, tutte allieve del Conservatorio, seguite dal magistero di Claudia Giottoli, fresche di un’età in cui studiare è ancora gioia e scoperta, lefragranti ragazze si sono presentate in formazione con la dizione di Quartetto Takemedi, ed erano Alice Morosi, Francesco Panzolini, Angelica ...