Quanto vive un gatto | tutti i fattori che influenzano la longevità felina

Leggi su dilei

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Quando si affronta il tema dell’aspettativa di vita nei gatti, vengono chiamati in causaben più articolati della semplice età. In generale, si stima che undomestico possare mediamente tra i 12 e i 18 anni. Tuttavia, il discorso merita qualche approfondimento ulteriore, come la valutazione delle sue condizioni di salute, il luogo in cui, l’alimentazione che ha a disposizione e il tipo di cure che riceve quotidianamente. Dunque,un? Quali accortezze possono garantirgli una vita lunga e felice? Scopriamolo insieme. Come calcolare l’età di unDa sempre, l’uomo ha cercato di dare un ordine di grandezza alla crescita dei propri animali domestici, mettendo in relazione l’età di cani e gatti con la propria. ...