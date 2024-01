Quanti Degni popolano la Giustizia?

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) A pensarci bene questo Marcelloha pienamente ragione: ogni volta che l'opposizione potrebbe far «sbavare di rabbia» la maggioranza sbaglia colpo e spara a vuoto perché palesemente incapace di prendere la mira. Come sul parlamentare biellese Emanuele Pozzolo, il «pirla» (come lo definirebbe Vittorio Feltri) cui è partito un proiettile che ha lievemente ferito uno dei presenti alla festa di fine anno alla quale ha partecipato anche Andrea Delmastro, sottosegretario alla. A quanto dichiarato da Pozzolo stesso pare lui avesse un'ottima mira seppur a sua insaputa, innata diciamo. E il Pd che ha fatto? Invocato le dimissioni di Delmastro. Ma perché? Che c'azzecca? Come pochi giorni prima quando un'inchiesta della Procura di Roma ha messo agli arresti domiciliari Tommaso Verdini e altri con l'accusa di aver tramato nel per facilitare ...