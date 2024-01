Quando gioca Sinner al Kooyong Classic e chi affronterà | possibile rivincita delle ATP Finals

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pronti a gustarsi un antipasto succulento. Dal 10 al 12 gennaio 2024, al Lawn Tennis Club di Melbourne (Australia), ilavrà una valenza particolare. Il tradizionale torneo di esibizione nella terra dei canguri sarà l’unica occasione nella quale vedere in azione Jannikprima degli Australian Open (14-28 gennaio). L’altoatesino e il suo staff tecnico hanno preso una decisione chiara: tanto allenamento per migliorare gli aspetti nel gioco e nel fisico del n.4 del mondo. Per far questo, era necessario prendersi tutto il tempo a propria a disposizione, considerando una stagione 2023 particolarmente lunga e chiusa alla grande con la vittoria in Coppa Davis a Malaga. Ha parlato chiaro il tecnico Simone Vagnozzi ai microfoni di OA Sport: “Avendo finito molto tardi con la Coppa Davis, aveva bisogno comunque di una ...